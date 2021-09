Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un rebond porté par des achats à bon compte information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - Wall Street opère un petit redressement mardi en début de séance, les investisseurs préférant porter leur attention sur la réunion de la Fed qui débute aujourd'hui plutôt que sur les déboires d'Evergrande, qui avaient fait chuter le marché hier. En toute fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 34.004,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 0,4% à 14.771,2 points. Les intervenants semblent prêts à saisir les opportunités d'achat qui se présentent après le net repli récent des actions, qui a vu l'indice Dow aligner trois séances consécutives de baisse. 'Les investisseurs cherchent à acheter le point bas ('buy the dip') après la correction de lundi', expliquent les analystes de Wells Fargo Securities. Le rebond de mardi est essentiellement soutenu par les valeurs technologiques, fabricants de semi-conducteurs en tête, avec notamment des gains de plus de 1,5% pour ASML et Xilinx. Le Nasdaq Composite avait subi hier sa plus forte baisse quotidienne depuis le mois de mai. Pour Dan Ives, analyste chez Wedbush, ce repli offre l'opportunité de se renforcer sur les valeurs de la 'tech'. Le spécialiste vise en effet un Nasdaq à 16.000 points pour la fin de l'année, soit l'équivalent d'une hausse de 10%, portée par les valeurs des logiciels et de la cybersécurité, mais aussi par des géants tels qu'Apple ou Microsoft. Au sein du secteur, Uber Technologies prend plus de 9% ce mardi après le relèvement de ses objectifs financiers pour le trimestre en cours. Les investisseurs espèrent par ailleurs que la Fed saura tenir un discours rassurant à l'issue de son comité de politique monétaire (FOMC), qui débute aujourd'hui. Au vu de l'état de nervosité actuel des marchés, ils ne serait pas étonnant que Jerome Powell insiste sur la nécessité de se montrer 'patient' avant de décider d'une éventuelle réduction des rachats d'actifs de l'institution. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans, qui reste au centre de toutes les attentions, est stable, légèrement en-dessous de 1,31%. Sur le marché des changes, le dollar remonte un peu face à l'euro, à près de 1,1720.

