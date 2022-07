Wall Street: un rebond malgré plusieurs facteurs négatifs information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 15:19

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mardi matin en dépit des facteurs négatifs que constituent les résultats décevants d'IBM, le repli des cours du brut et la remontée des rendements obligataires, auxquels il faut ajouter une statistique peu engageante dans l'immobilier.



Une demi-heure environ avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent entre 0,7% et 1%, annonçant un redressement de la tendance après le retournement à la baisse d'hier soir.



Après les bancaires en hors d'oeuvre, la saison des résultats entre dans le vif du sujet cette semaine aux Etats-Unis et plusieurs publications d'entreprises sont venues animer la cote ces dernières heures.



Parmi les sociétés ayant publié hier soir après la clôture de New York, IBM a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, mais également revu à la baisse sa prévision de flux de trésorerie disponible pour cette année.



Conséquence, le titre du groupe de services informatiques lâchait plus de 5% en cotations avant-Bourse.



Véritable poids lourd du Dow Jones, Johnson & Johnson a publié de son côté un BPA ajusté en croissance de 4,4% à 2,59 dollars au titre du deuxième trimestre et maintenu ses prévisions en milieux de fourchettes pour l'ensemble de 2022.



Le fabricant de jouets Hasbro a fait part d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse mais inférieur aux attentes des analystes, en dépit de la vigueur de son activité de jeux de rôle.



Halliburton a présenté un bénéfice net ajusté (excluant les dépréciations et autres charges) pour le deuxième trimestre de 442 millions de dollars, ou 49 cents par action, à comparer à 314 millions (soit 35 cents par action) au trimestre précédent.



Netflix publiera ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street et les analystes de Credit Suisse disent ce matin s'attendre à des performances sans grande surprise.



Coté statistiques, les mises en chantier de logements ont diminué de 2% en données corrigées des variations saisonnières en juin, tandis que le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est tassé de 0,6%.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans revient à proximité du seuil des 3%.



Le baril de brut léger texan (WTI) se tasse lui de 1,7% pour se traiter autour de 100,8 dollars.