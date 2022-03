Wall Street: un rebond grâce au pétrole, en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 14:11

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note favorable mardi matin, même si les prises d'initiatives pourraient rester limitées à la veille des annonces très attendues de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,4% à 0,8%, annonçant un début de séance dans le vert.



La Réserve fédérale américaine annoncera sa décision sur les taux demain à l'issue de la réunion de deux jours de son comité de politique monétaire (FOMC).



Son président, Jerome Powell, tiendra dans la foulée une conférence de presse qui sera riche en enseignements quant à la future trajectoire en matière de taux.



Depuis plusieurs semaines, le patron de la banque centrale américaine a préparé les esprits des investisseurs à un relèvement de 25 points du principal taux directeur de l'institution demain.



Les économistes estiment que la Fed n'a plus d'autre choix afin de réagir au regains de tensions sur les anticipations d'inflation, qui se sont confirmées dans les statistiques du jour.



Selon le Département du Travail, les prix à la production ont ainsi augmenté de 0,8% en février par rapport au mois précédent, dont une hausse de 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en février à 10% en données brutes et à 6,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Toujours au chapitre économique, l'activité manufacturière s'est nettement dégradée en mars dans la région de New York, à en croire la dernière enquête mensuelle publiée par la Réserve fédérale locale.



Son indice dit 'Empire State' a en effet chuté à -11,8 ce mois-ci, son plus bas niveau depuis mai 2020, contre 3,2 en février, alors que les économistes prévoyaient un indice autour de cinq.



Le recul des cours du pétrole devrait également permettre à Wall Street de rebondir après les niveaux inquiétants atteints la semaine passée par l'or noir.



Pénalisé par les craintes d'un ralentissement de la demande avec le confinement de Shenzhen, le baril de brut léger américain (WTI) lâche actuellement plus de 6% à 96,4 dollars.