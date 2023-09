Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: un rebond essentiellement technique se profile information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 17:55

(CercleFinance.com) - Les valeurs américaines signent un petit rebond technique jeudi, soutenues par quelques rachats à bon compte après leur baisse des derniers jours sur fond de messages prudents des banques centrales, de craintes de récession et de remontée des rendements obligataires.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de près de 0,5% à 33.708,6 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge pas loin de 0,8% à 13.194,2 points.



Depuis ses pics de la fin du mois de juillet, l'indice S&P 500 a perdu près de 7,5%, ce qui a conduit à un enfoncement de toute une série de supports techniques et à une situation un peu survendue d'après les analystes.



Avec des fondamentaux confus et une situation économique toujours incertaine, il a suffi d'une série de statistiques économiques mitigées pour déclencher un rebond dans la matinée.



La croissance du PIB des Etats-Unis est ressortie à 2,1% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une troisième estimation du Département du Commerce, qui confirme donc son estimation en lecture précédente.



Cette confirmation, là où les économistes espéraient une révision en légère hausse, implique une décélération par rapport à la croissance de 2,2% observée sur les trois premiers mois de l'année.



La mauvaise nouvelle, c'est que le marché de l'emploi - très surveillé par la Fed qui veut voir le chômage remonter - demeure très résilient, comme l'illustrent les derniers chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage.



Conséquence, le rendement du dix ans américain reste solidement ancré au-dessus de 4,65% après avoir testé un moment le niveau de 4,68%.



A l'exception des services aux collectivités, tous les grands indices sectoriels évoluent dans le vert, y compris celui de l'énergie (+0,4%) en dépit du reflux du brut léger WTI, lequel revient sous les 93 dollars après ses plus hauts annuels établis ces derniers jours.



Du côté des valeurs, Micron recule de plus de 2% après avoir essuyé des pertes sur le trimestre écoulé du fait d'une chute de près de 40% de ses ventes.



Accenture lâche près de 5%, l'annonce de bons résultats trimestriels, d'une hausse du dividende et de rachats d'actions étant contrebalancée par la présentation de prévisions jugées un peu décevantes.