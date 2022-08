Wall Street: un rebond en vue après deux séances de baisse information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 15:09

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le vert mercredi après son repli des deux derniers jours, même si les investisseurs devraient rester prudents avant la publication de plusieurs indicateurs sur l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,6% en moyenne, signalant une ouverture en territoire positif.



Les investisseurs attendent la publication, en début de séance, de l'indice des services de l'Institute for Supply Management (ISM), qui devrait permettre d'en savoir plus sur la probabilité d'une récession aux Etats-Unis.



Les intervenants suivront également avec attention la publication des commandes à l'industrie, dont la hausse devrait avoir ralenti à +0,9% en juin après un bond de 1,6% en mai.



Sera également surveillé, en tout début de séance, de l'indice d'activité pour le secteur des services compilé par les équipes de S&P Global.



Si ces chiffres sont bons, cela pourrait encourager la Réserve fédérale américaine à accélérer ses hausses de taux, tandis que des chiffres plus mauvais que prévu pourraient retarder ses mesures de resserrement monétaire.



Après des gains de plus de 9% sur le mois de juillet, l'indice S&P 500 a aligné deux séances consécutives de baisse depuis le début de la semaine, plombé notamment par un regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine.



Cet épisode ne semble, cependant, qu'avoir provoqué qu'une perturbation passagère puisque la visite à Taiwan de Nancy Pelosi, au centre de l'ire de Pékin, touche déjà à sa fin.



Parmi les valeurs les plus en vue, la chaîne de pharmacies CVS Health a rehaussé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.



Moderna a fait état, de son côté, de performances trimestrielles supérieures aux attentes et annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de trois milliards de dollars.



A la baisse, Yum! Brands a dévoilé un BPA ajusté au titre du deuxième trimestre en baisse de 9% malgré une croissance de 1% de ses ventes comparables.