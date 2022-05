Wall Street: un rebond après une entame de mois douloureuse information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 17:12

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en légère hausse mardi en début de séance, les indices tentant de repartir de l'avant après avoir connu un début de mois de mai particulièrement éprouvant.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 32.345,9 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,8% à 11.760,8 points.



Les inquiétudes entourant le ralentissement de la croissance, voire une possible entrée en récession, n'ont pas disparu, mais les investisseurs espèrent que Jerome Powell, le président de la Fed, saura leur remettre un petit peu de baume au coeur aujourd'hui.



Le patron de la Réserve Fédérale doit s'entretenir dans l'après-midi avec Nick Timiraos, un journaliste du Wall Street Journal, à l'occasion d'une journée de rencontres organisée par le quotidien financier à New York.



'La tendance est également soutenue par de bonnes nouvelles en Chine, à savoir une amélioration des chiffres du Covid et la possibilité d'un assouplissement de la réglementation imposée aux entreprises technologiques, ainsi que par une révision à la hausse de la croissance de la zone euro au premier trimestre', souligne-t-on chez Wells Fargo.



S'agissant des indicateurs américains, la progression conforme aux attentes des ventes au détail en mai (+0,9%) n'a pas apporté beaucoup d'enseignements, si ce n'est que la récente poussée de l'inflation n'impacte pas encore les dépenses des américains.



Après une hausse de 0,9% en mars, la production industrielle a quant à elle augmenté de 1,1% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, un chiffre plus élevé que prévu.



Parallèlement au rebond des actions, les rendements des emprunts d'Etat américains remontent ce mardi, avec des Treasuries à 10 ans en hausse à 2,94%, ce qui paraît signaler une moindre aversion pour le risque.



Du côté des valeurs, Walmart chute de 6% après avoir fourni des prévisions très inférieures aux estimations du marché en raison de l'inflation et des problèmes d'approvisionnement actuels.



Autre géant de la distribution US, Home Depot gagne plus de 3% après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé et avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles.