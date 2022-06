Wall Street: un rebond après le repli de la semaine écoulée information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 15:24

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait tenter un rebond lundi à l'ouverture, la cote continuant de jouer aux montagnes russes après son repli de la semaine passée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,8% à 1,6%, annonçant un début de séance favorable, notamment sous l'impulsion des valeurs technologiques.



A New York, la semaine écoulée s'était soldée par une perte de 0,9% pour le Dow Jones, de 1,2% pour le S&P 500 et de 1% pour le Nasdaq.



Si ce reflux est susceptible d'entraîner une reprise technique aujourd'hui, les valorisations ne semblent pas encore redevenues suffisamment attractives pour laisser la place à un véritable redressement de tendance.



Une amélioration s'est déjà faite sentir ces dernière semaines, avec une hausse de l'ordre de 9% pour le S&P 500 depuis le 20 mai après une chute de 18% en moins de deux mois.



Au-delà d'un simple effet de rattrapage, certains signaux techniques plaident pour un rebond, dont un indicateur technique MACD repassé positif et un reflux de l'écart de taux à cinq ans sur les emprunts CDS à haut rendement.



L'indice de la volatilité du CBOE se stabilise par ailleurs autour de 25 points, loin des 35 points atteints dans le courant du mois de mai.



Toutefois, les incertitudes sur la vigueur de l'inflation, le ralentissement de la croissance et le calendrier du resserrement monétaire de la Fed devraient fragiliser le marché et maintenir la volatilité dans les semaines à venir.



'Nous nous attendons à ce que les valeurs américaines évoluent à des niveaux supérieurs à ceux d'aujourd'hui au cours des 12 prochains mois', rappellent les stratèges de Raymond James.



'Mais nous anticipons aussi un nouvel accès de faiblesse dans les semaines et les mois à venir', ajoute le gestionnaire d'actifs.



'La tendance s'est rompue du point de vue technique et la période estivale constitue traditionnellement un moment difficile pour que les marchés repartent de l'avant', rappelle-t-il.



Dans ce contexte, les investisseurs resteront attentifs aux signaux susceptibles d'influencer les décisions de la Réserve fédérale, à commencer par les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis qui paraîtront vendredi.