Wall Street: un rally s'installe sous l'impulsion d'Apple information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 17:38

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est orientée à la hausse vendredi, soutenue par les solides résultats d'Apple et une mesure de l'inflation moins forte qu'anticipé.



En fin de matinée, le Dow Jones s'octroie une progression de 1,8% à 32.611,3 points, tandis que le Nasdaq Composite rebondit de 1,7% à 10.976,6 points.



Deuxième meilleure performance du Dow, Apple grimpe de 7,7% au lendemain de la publication de ses résultats, ressortis supérieurs aux attentes, en dépit de ventes d'iPhone jugées légèrement décevantes.



Toujours sur le Dow, Intel s'envole de plus de 10% malgré des comptes trimestriels mois bons que prévu, les investisseurs se focalisant sur la promesse d'une baisse des coûts à horizon 2023.



Ces bonnes nouvelles permettent de plus que compenser la déception Amazon, qui chute de près de 10% après avoir fait état de prévisions inférieures aux attentes pour la période stratégique que constitue le quatrième trimestre.



Le repli du géant du commerce en ligne ne pesait pas particulièrement sur le compartiment technologique, mais pénalisait lourdement celui de la consommation non-essentielle, qui signe la plus mauvaises performance sectorielle du jour (-2,9%).



Les investisseurs restent par ailleurs à l'affût d'éventuelles indications sur le déroulement du cycle de resserrement monétaire amorcé par la Réserve fédérale.



A ce titre, les prix à la consommation au sens de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) ont augmenté de 6,2% en septembre sur une base annuelle, là où le consensus attendait 6,3%



Les intervenants de marché se disent que ce chiffre moins forte que prévu pourrait conduire la Fed à adopter une tonalité un peu plus accommodante confortant le scénario de hausses de taux moins prononcées d'ici la fin de l'année.



Les rendements des emprunts d'Etat américains, et notamment ceux des échéances les plus longues, ont nettement reculé après ces statistiques.



Celui des Treasuries à deux ans est ainsi retombé sous la barre des 4%, à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine.



A ce stade, l'indice Dow Jones gagne près de 5% cette semaine et s'adjuge pas loin de 13,5% sur le mois d'octobre, qui pourrait ainsi devenir l'un des meilleurs de l'histoire pour l'indice industriel.



Il devance largement le Nasdaq, qui ne progresse pour l'instant que de 2% sur le mois écoulé.