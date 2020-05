Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un positionnement prudent après Powell Cercle Finance • 13/05/2020 à 16:54









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sans grande orientation mercredi matin, dans un marché qui manque d'inspiration après les déclarations jugées prudentes du président de la Réserve fédérale. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles lâche 0,2% à 23.704.7 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,7% à 9064,5 points. Très volatils ces derniers temps en raison des inquiétudes entourant la levée des mesures de confinement aux Etats-Unis, les marchés américains se sont alourdis après la mise en garde de Jerome Powell, qui juge le futur de l'économie américaine encore 'très 'incertain'. Lors d'une visioconférence organisée par l'Institut Petersen, le patron de la Fed a mis en garde les investisseurs contre les 'dégâts à long terme' que risquent d'occasionner l'épidémie de coronavirus. Il précise néanmoins que le recours aux taux négatifs n'est pas envisagé par la Fed qui souhaite s'en tenir aux instruments déjà utilisés et qui ont fait leurs preuves. Powell a préféré inviter les parlementaires de Washington à adopter de nouvelles mesures de soutien à l'activité afin de stimuler une reprise économique qui pourrait prendre plus de temps que prévu. Ses propos ont conforté le sentiment général voulant que l'administration Trump va devoir renforcer le soutien budgétaire, tout en faisant douter les intervenants de marché sur la durée de la crise. 'Nous conservons un positionnement prudent', explique Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement pour Pictet Asset Management. 'La violence de la récession marque les esprits et la confiance des acteurs économiques pourrait ne revenir que très progressivement', avertit l'analyste. Insensible à ces questionnements, le Nasdaq poursuit sa course folle, affichant désormais 0,8% de gains cette année, notamment sous l'impulsion de Nvidia (+3,3%), grand dynamiteur de la cote avant ses comptes trimestriels prévus la semaine prochaine.

