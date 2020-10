Wall Street, un peu rassurée sur la santé de Trump, vers une ouverture dans le vert

La Bourse de New York s'apprêtait à ouvrir la séance dans le vert lundi, quelque peu rassurée sur l'état de santé du président américain Donald Trump, atteint du Covid-19.

Vers 12H50 GMT, le contrat à terme sur l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, qui donne une indication de son évolution, prenait 0,75% dans les échanges électroniques.

Celui sur le Nasdaq, l'indice à forte coloration technologique de la place new-yorkaise, gagnait 0,72%.

Hospitalisé depuis vendredi soir à l'hôpital militaire de Walter Reed, le président américain pourrait sortir dans la journée de lundi, selon ses médecins.

La décision sur une éventuelle sortie du président américain Donald Trump de l'hôpital sera prise "plus tard dans la journée", a indiqué lundi matin son chef de cabinet Mark Meadows.

Un peu en retrait sur les réseaux sociaux depuis son test positif au Covid-19, M. Trump a en tout cas retrouvé lundi matin un rythme très soutenu sur Twitter.

"Après des briefings déroutants" sur la santé du locataire de la Maison Blanche au cours du week-end, "le président Trump semble se rétablir, même si ses médecins et lui-même ont averti qu'il n'était pas encore sorti du bois", relève Christopher Low de FTN Financial. "Il reste à voir si la maladie du président, son incapacité à faire campagne pendant plusieurs jours et l'imprudence apparente dans la prévention du Covid à la Maison Blanche auront des conséquences électorales", a-t-il ajouté.

"Même si cela fait augmenter l'incertitude avant les élections, le marché boursier est un baromètre de l'économie, pas de la politique", a souligné de son côté Sam Stovall du cabinet CFRA. "L'histoire montre que la plupart des chocs de santé présidentiels ont généralement été bien encaissés par le marché", a-t-il ajouté.

"La mort des présidents Harding, Roosevelt et Kennedy, ainsi que d'autres surprises médicales, ont entraîné des baisses de 3% ou moins qui n'ont duré que quelques jours", a souligné le spécialiste, observateur de longue date de Wall Street. "Seuls la crise cardiaque de Dwight Eisenhower en 1955 et son diagnostic de la maladie de Crohn en 1956 ont été accueillis par des baisses de plus de 5% qui ont duré plusieurs mois", a-t-il ajouté.