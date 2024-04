Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: un peu d'élan après de solides résultats information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi, les investisseurs saluant notamment les résultats encourageants de GE Aerospace ou GM, qui viennent leur redonner un peu de goût pour le risque.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance dans le vert.



Après les records historiques inscrits fin mars, les marchés d'actions américains semblent moins inspirés depuis un mois, principalement en raison du discours plus prudent de la Fed concernant d'éventuelles baisses de taux.



Les investisseurs comptent sur la saison des résultats du premier trimestre, qui a démarré il y a une dizaine de jours, pour retrouver un peu de l'optimisme qui avait caractérisé le début d'année.



Les premières publications ont toutefois été peu convaincantes, seules 74% des entreprises ayant publié leurs comptes ayant dépassé le consensus jusqu'ici, selon FactSet.



La majorité des sociétés ayant présenté leurs trimestriels ce matin ont battu le consensus.



GM grimpe de plus de 4% en cotations avant-Bourse après des performances jugées solides et des perspectives optimistes, confirmant le redressement amorcé par le constructeur automobile.



GE Aerospace a lui aussi fait état de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre et relevé dans la foulée ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



La saison des résultats est appelée à s'intensifier dans les prochains jours avec les publications des géants technologiques Microsoft, Meta Platforms et Alphabet, sur lesquelles les investisseurs misent beaucoup.



'Les places boursières connaissent un début de deuxième trimestre difficile, mais nous pensons qu'ils vont rebondit, tout particulièrement aux Etats-Unis, du fait d'un regain d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle', prophétisent les équipes de Capital Economics.



Côté indicateurs, les investisseurs attendent la publication, en début de séance, de l'indice PMI de S&P Global sur l'activité dans le secteur privé en avril, puis les chiffres des ventes de logements neufs.





