Wall Street: un peu d'air, les rendements reculent un peu information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 15:24

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait repartir à la hausse vendredi matin sur fond d'apaisement des rendements obligataires, même si les craintes entourant les tensions sur les taux sont loin d'avoir disparu.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les marchés d'actions américains avaient terminé sur une note de faiblesse jeudi soir suite à une brusque remontée des rendements obligataires, subie dans un climat d'incertitude autour des taux de la Fed.



Mais la Banque du Japon a laissé ses taux inchangés ce vendredi et maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante, démentant les spéculations qui laissaient planer un durcissement pour contrecarrer la faiblesse du yen.



Cette annonce fait chuter les rendements souverains de référence et permet aux actions de respirer un peu.



Après sa forte hausse de la veille, qui l'avait vu flirter avec le seuil des 4,50%, le rendement des Treasuries américains à dix ans recule de presque deux points de base, autour de 4,46%.



Les valeurs technologiques telles qu'Apple, Alphabet et Amazon, très sensibles aux taux d'intérêt en raison de leurs valorisations jugées élevées, devraient en profiter pour rebondir après avoir connu une séance difficile hier.



Dans le contexte de craintes de taux élevés pendant plus longtemps que prévu, les investisseurs seront très attentifs - dans la matinée - à l'enquête mensuelle PMI qui devrait confirmer la bonne résistante de l'économie américaine.



Sur le marché de l'énergie, les cours du brut texan progressent vers 90,5 dollars le baril, tout en s'apprêtant à finir la semaine sur des pertes en raison des inquiétudes entourant la situation économique.



A ce stade de la semaine, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - accuse un repli de l'ordre de 2,7%, ce qui en ferait son pire recul hebdomadaire en un peu plus d'un an.