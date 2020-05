Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un optimisme qui ne se dément pas Cercle Finance • 08/05/2020 à 16:49









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert dans le vert vendredi matin en dépit des chiffres très préoccupants de l'emploi publiés une heure avant la cloche. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 1,4% à 24.210,9 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 1,1% à 9082,3 points, ce qui lui permet d'afficher désormais un gain symbolique de 0,1% depuis le 1er janvier. Fidèles à l'état d'esprit qui les anime depuis maintenant plus d'un mois, les marchés privilégient les bonnes nouvelles et se disent que le pire de la pandémie de Covid-19 est passé. 'Les investisseurs choisissent d'ignorer les prévisions économiques moroses pour se concentrer sur l'actualité géopolitique et les projets de réouverture des économies', explique-t-on chez Wells Fargo Advisors. 'L'appétit pour le risque est aiguisé par des informations évoquant des discussions au sujet de l'accord commercial de 'phase 1' entre hauts dignitaires de Washington et Pékin lors d'une conférence téléphonique qui aurait visiblement eu une issue favorable jeudi', poursuit la banque californienne. La publication d'un nombre record de destructions de postes aux Etats-Unis en avril n'a, elle, guère ému les investisseurs. D'après le Département du Travail, l'économie américaine a pourtant détruit 20,5 millions d'emplois non agricoles le mois dernier, mais ce chiffre est sans surprise puisque les économistes prévoyaient une perte de 22 millions de postes. Parallèlement, le taux de chômage s'est envolé à 14,7%, contre un consensus établi autour de 16%. 'Mais le pire est certainement à venir', avertissent ce matin les économistes de Commerzbank. 'Même si l'épidémie devait bientôt retomber, il va sans doute falloir beaucoup de temps pour que le marché du travail américain retrouve ses niveaux d'avant la crise', estime la banque allemande. Côté valeurs, Uber Technologies s'adjuge 5%, les investisseurs préférant là encore retenir la solidité de son activité de services de livraison de repas Uber Eats plutôt que les difficultés de sa plateforme de VTC pour cause d'épidémie de coronavirus.

