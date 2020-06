Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un optimisme conforté par les ventes au détail Cercle Finance • 16/06/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en forte hausse mardi matin, le rebond plus net que prévu des ventes au détail renforçant l'optimisme né la veille des annonces surprise de la Fed. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains grimpent de 2% à 3%, annonçant une ouverture largement positive. Un nombre important d'indicateurs doivent animer la séance, mais les investisseurs attendaient de pied ferme les chiffres des ventes de détail afin de se faire une idée de la santé de la consommation aux Etats-Unis. La statistique ne les a pas déçus. Selon les données publiées par le Département du Commerce, les ventes de détail ont en effet bondi de 17,7% le mois dernier alors que les économistes n'anticipaient qu'une hausse de 8%. Au sortir de longues semaines de confinement, les ménages américains ont acheté, en particulier, des vêtements, des équipements pour la maison, des voitures et des produits électroniques. Le climat général sur les marchés devrait donc rester favorable aux actions, au lendemain d'un communiqué surprise de la Fed qui a manifesté son intention de muscler son programme de rachats directs et ciblés de dette des entreprises, synonyme d'un soutien direct aux sociétés cotées à Wall Street. Une approche volontariste qui devrait être confirmée aujourd'hui par le président de l'institution, Jerome Powell, lors de son audition semestrielle devant la commission bancaire du Sénat. Les investisseurs attendent désormais de prendre connaissance des chiffres de la production industrielle et des stocks des entreprises, qui seront dévoilés dans le courant de la matinée. Les économistes s'attendent notamment à un rebond de l'ordre de 3% de la production industrielle au mois de mai.

