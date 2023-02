Wall Street: un oeil sur les taux, l'autre sur l'économie information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 15:16

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait rebondir lundi matin en dépit des inquiétudes qui continuent d'entourer l'évolution de la politique monétaire américaine suite aux indicateurs économiques plus forts que prévu publiés la semaine dernière.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais se redressent de 0,7% à 1,2%, annonçant un début de séance positif.



Les marchés d'actions américains avaient encore perdu du terrain vendredi dernier, victimes de dégagements consécutifs à des chiffres de l'inflation plus mauvais que prévu.



Le repli de vendredi a poussé les trois indices à finir la semaine sur des pertes hebdomadaires de plus de 3%, soit leur plus mauvaise performance depuis le début de l'année 2023.



Il s'agit de la troisième semaine consécutive de baisse pour l'indice S&P 500, tandis que le Dow Jones est désormais repassé en territoire négatif depuis le 1er janvier (-1%).



Au vu des chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes dévoilés la semaine passée, les investisseurs ajustent leurs anticipations en prévoyant des taux 'plus élevés' pendant 'plus longtemps'.



'Après l'excès de confiance des investisseurs observé depuis le début de l'année, vient le temps de la remise en question', écrivent ce matin les équipes d'IG.



Les marchés devraient encore s'inquiéter cette semaine de la santé de l'économie américaine, tout en tentant de deviner les intentions de la Fed en matière de relèvement des taux d'intérêt.



Les investisseurs se pencheront, entre autres, sur l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board ou encore l'ISM des services.



Publiées ce matin, les commandes de biens durables ont chuté de 4,5% au mois de janvier, après une augmentation de 5,1% en décembre, un repli bien plus marqué que prévu.



En excluant les équipements de transport, dont les commandes ont plongé de 13,3% d'un mois sur l'autres, les commandes américaines de biens durables affichent néanmoins une progression de 0,7% en janvier.



La prudence des investisseurs est également alimentée par la tensions sur les rendements obligataires, avec des 'Treasuries' à dix ans qui se maintiennent au-delà des 3,94%, soit un plus haut de trois mois et demi.



A titre de comparaison, le taux du papier à dix ans évoluait autour de 3,83% il y a une semaine.