Wall Street : un nouvel élan après le récent redressement

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en hausse mardi matin, reprenant ainsi leur redressement de la semaine passée, les investisseurs voulant croire que les mesures de confinement touchent à leur fin aux Etats-Unis. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent tous d'environ 1,5%, annonçant un rebond en début de séance. Après une envolée de 12% la semaine dernière, Wall Street s'était essoufflée lundi, le Dow Jones ayant lâché au final près de 1,4% tandis que le Nasdaq finissait sur une hausse d'à peine 0,5%. La tendance devrait toutefois s'inverser ce mardi alors que plusieurs Etats américains - dont celui de New York - ont annoncé prévoir la 'réouverture' de leur économie et la levée progressive des mesures de confinement. 'En raison des annonces récentes de quelques pays, dont la France, on pourrait entretenir l'espoir qu'un déconfinement généralisé est en vue à l'échéance de quelques semaines', expliquent les équipes de LFDE. La société de gestion de portefeuille parisienne rappelle néanmoins qu'une partie de l'Asie est en train de subir une seconde vague de contamination et que de nombreux pays émergents n'en sont encore qu'à un stade précoce de l'épidémie. 'Bref, nul ne sait si une grande partie du monde ne sera pas de nouveau confinée dans trois ou six mois', prévient La Financière de l'Echiquier. La remontée actuelle des marchés boursiers demeure donc 'fragile' et la volatilité pourrait rester de mise pendant encore quelques semaines, préviennent les spécialistes. Les investisseurs pourraient effectivement opter pour la prudence alors que le coup d'envoi de la saison des résultats de premier trimestre a été officiellement donné ce matin par JPMorgan Chase. La banque d'affaires américaine a d'ailleurs décidé de constituer une réserve de crédit de près de sept milliards de dollars dans l'anticipation d'une récession 'assez sévère'. Sur le plan macroéconomique, les données du Département du Travail ont fait apparaître une baisse de 2,3% des prix à l'importation aux Etats-Unis en mars par rapport au mois précédent, là où les économistes attendaient en moyenne un recul de 3%. Ces prix ont néanmoins stagné en excluant les produits pétroliers.

