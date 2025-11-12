 Aller au contenu principal
CAC 40
8 220,52
+0,79%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street : un nouveau record pour le Dow Jones, les valeurs de l’IA toujours sous pression
information fournie par AOF 12/11/2025 à 07:50

(AOF) - Les places américaines ont connu des fortunes diverses mardi. La perspective de la fin du « shutdown » aux Etats-Unis au cours de cette semaine devrait permettre de lever de nombreuses incertitudes, notamment macro-économiques. Le Dow Jones en a profité pour signer un nouveau record en clôture à 47 927,96 points, en hausse de 1,18%, le S&P 500 a également été soutenu avec un gain de 0,21%, à 6 846,61 points. Le Nasdaq Composite (-0,25%, à 23 4668,30 points) a, en revanche, été pénalisé par le repli de Nvidia dans un contexte d’aversion au risque pour les valeurs liées à l’IA.

Beyond Meat a fléchi de 8,96% à 1,22 dollar sur la place new-yorkaise. Le producteur américain de substituts de viande a déclaré une perte nette de 110,7 millions de dollars au troisième trimestre, contre 26,6 millions un an plus tôt, soit une perte ajustée de 47 cents par action contre une perte de 41 cents au trimestre précédent et une perte de 41 cents attendue. Au cours des quatre derniers trimestres, la société n'a pas été en mesure de dépasser les estimations consensuelles de BPA.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Google va investir environ 5 milliards d'euros en Allemagne, a fait savoir à Reuters une source proche du dossier. Objectif : étendre son infrastructure et la capacité de ses centres de données dans la plus grande économie européenne. Cet investissement inclut un nouveau centre de données à Dietzenbach, près de Francfort, et l'expansion d'un site de Google dans la ville de Hanau, dans la même région.

Microsoft

Microsoft a annoncé son intention d'investir 10 milliards de dollars au cours des prochaines années dans une infrastructure d'intelligence artificielle dans un centre de données situé dans la ville portuaire de Sines, au Portugal, selon Bloomberg. Ce qui en fait l'un des plus grands projets d'investissement dans l'IA en Europe.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum a publié des comptes supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre, dégageant un bpa ajusté de 64 cents contre un consensus de 52 cents. Le groupe pétrolier basé à Houston, qui vient de décider de vendre son activité pétrochimique OxyChem à Berkshire Hathaway pour 9,7 milliards de dollars, a affiché des revenus de 6,7 milliards de dollars, contre 7,1 milliards un an auparavant.

Paramount Skydance

Paramount Skydance, dont le titre avance de 4,5% en avant-Bourse, a publié une perte nette de 0,01 dollar par action diluée au troisième trimestre, contre un résultat nul un an plus tôt. Les analystes anticipaient un bénéfice de 0,40 dollar. Le chiffre d'affaires sur la période de trois mois close au 30 septembre a reculé à 4,12 milliards de dollars, contre 6,73 milliards l'année précédente et un consensus de 6,86 milliards de dollars.

