Wall Street : un nouveau carton plein de records se dessine

(CercleFinance.com) - Après des débuts hésitants, les marchés d'actions américains ont rapidement effacé leurs pertes initiales pour inscrire de nouveaux records absolus lundi.

Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 34.982,7 points, ce qui le met en course pour un record de clôture, tandis que le Nasdaq a établi un nouveau zénith à 14.758 points (+0,1%).

La semaine écoulée s'était déjà achevée par un carton plein de records à la Bourse de New York, où le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq avaient tous établi de nouveaux plus hauts historiques.

Les investisseurs attendent maintenant d'être rassurés par les résultats des grandes sociétés cotées pour pouvoir pousser plus en avant la hausse des indices.

Ce sont les grandes banques américaines qui vont occuper le devant de la scène cette semaine avec l'annonce de leurs comptes trimestriels dans un contexte plutôt favorable pour elles du fait de la remontée des taux réels.

JPMorgan et Goldman Sachs publieront leurs résultats du deuxième trimestre demain avant d'être imités, d'ici à la fin de la semaine, par Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et Morgan Stanley.

Hormis les financières, plusieurs autres ténors de la cote annonceront leurs comptes, comme Pepsico (mardi), Alcoa (jeudi) ou Ericsson (vendredi).

Dans leur ensemble, les analystes financiers voient les résultats du deuxième trimestre des entreprises du S&P 500 grimper d'environ 62%, ce qui en ferait leur meilleure performance depuis la fin de la crise financière, en 2009.