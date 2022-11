Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: un modeste rebond alimenté par l'énergie information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 15:11

(CercleFinance.com) - Après son repli de la veille, la Bourse de New York devrait reprendre quelques couleurs mardi matin, profitant d'un rebond lié au redressement des valeurs de l'énergie qui semble toutefois susceptible de s'essouffler en l'absence d'indicateurs économiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,4%, annonçant une ouverture en légère progression.



Les variations devraient rester limitées en l'absence de résultats de sociétés, d'événements politiques ou de statistiques économiques de premier plan.



En cette période traditionnellement calme pour les marchés, la perspective de la fermeture des marchés américains, jeudi pour le congé Thanksgiving, avant une séance écourtée vendredi, n'incite guère à la prise de risques.



Les investisseurs seront simplement attentifs au propos de plusieurs membres de la Fed, dont le désormais faucon James Bullard, sans pour autant attendre un changement concernant la politique monétaire.



Leurs commentaires seront toutefois intéressants en vue d'évaluer la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base le mois prochain, qui semble de plus en plus tenir la corde depuis quelques semaines.



Le secteur de l'énergie devrait figurer en bonne place avec un baril de pétrole qui rebondit de presque 2% au-delà de 81,6 dollars.



Le pétrole brut est porté par un démenti de l'Arabie saoudite à des informations du Wall Street Journal selon lesquelles le royaume réfléchirait à une augmentation de production avec ses alliés de l'Opep.



Dans le sillage des cours du pétrole, les valeurs de l'énergie devraient signer l'une des meilleures performances du jour sous l'impulsion des poids lourds de la cote que demeurent Chevron et ExxonMobil.



Sur le front obligataire, les Treasuries ne bougent guère dans un marché calme, là encore en raison de l'imminence de Thanksgiving et de la publication, demain, des dernières 'minutes' de la Fed.



Le rendement des obligations d'Etat à 10 ans revient ainsi en direction des 3,78% après être repassé au-dessus du cap des 3,80% hier.



Pour mémoire, les marchés d'actions américains seront fermés jeudi pour Thanksgiving et ne rouvriront que pour une demi-séance de transactions vendredi.