Wall Street : un marché qui demeure inexorablement haussier

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en légère hausse lundi matin pour son avant-dernière séance de l'année, dans des volumes étroits, à la faveur d'un accès de faiblesse bienvenu du dollar. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,1%, annonçant une progression modérée dans les premiers échanges. Quels que soient les scores des toutes dernières séances, l'exercice 2019 devrait constituer une année formidable pour la Bourse américaine. Depuis le 1er janvier, le Dow Jones a gagné 25,5%, sa meilleure performance depuis 2013. Le Nasdaq, à forte pondération technologique, affiche pour sa part un gain annuel de plus de 35%, là encore son meilleur cru depuis 2013. Le rally de fin d'année - sur fond de volumes faibles - devrait, selon toute vraisemblance, se poursuivre aujourd'hui et demain, les investisseurs semblant avoir à coeur de préparer au mieux le terrain pour le nouvel exercice 2020. 'Le Dow Jones demeure à des niveaux proches de ses plus hauts historiques et devrait poursuivre son avance à plus long terme', assurent ainsi les équipes d'IG. 'Il existe, à court terme, une zone support autour des 26.515 points, mais seul un passage en-dessous des 26.340 points viendrait suggérer un retracement plus substantiel', estime le courtier britannique. Sur le marché des devises, le dollar évolue sous la barre de 1,12 face à l'euro, au plus bas depuis le mois de juillet, profitant de l'optimisme qui entoure pour l'instant les questions commerciales.

