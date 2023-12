Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: un léger repli pour débuter la semaine information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter la semaine sur une note de faiblesse lundi matin, dans un marché prudent en perspective de la publication des chiffres très attendus de l'emploi pour le mois de novembre.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,4% à 0,7%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Les investisseurs pourraient être tentés de prendre leurs bénéfices à la suite d'une séquence de hausse qui a permis aux indices d'enchaîner cinq semaines consécutives de progression.



Après avoir repris plus de 12% depuis son creux du 27 octobre, l'indice S&P 500 ne se situe désormais qu'à 5% de son plus haut historique atteint début 2022.



Décembre est traditionnellement un bon mois pour les marchés d'actions, mais il débutera dans une certaine nervosité à l'approche des chiffres des créations d'emplois pour le mois de novembre, attendus vendredi.



Après les indicateurs meilleurs qu'attendu publiés ces dernières semaines, qui ont renforcé le scénario d'un 'atterrissage en douceur', cette statistique s'annonce déterminante pour l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Comme lors des mois précédents, les investisseurs espèrent un chiffre mi-figue mi-raisin qui donnerait à la Fed des arguments supplémentaires pour réduire ses taux.



Les économistes prévoient en moyenne 200.000 créations de postes en novembre, après les 150.000 annoncées pour octobre qui étaient le deuxième total le plus faible en près de trois ans.



Jerome Powell, le patron de la Fed, a déclaré vendredi qu'il était prématuré d'évoquer une baisse de taux et assuré qu'une hausse restait sur la table, mais les marchés ne l'entendent pas de cette oreille.



La statistique de vendredi sera précédée mardi par l'ISM des services puis mercredi par l'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le secteur privé en attendant l'indice de confiance des consommateurs du Michigan vendredi.





