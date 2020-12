Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un léger repli après les records de la veille Cercle Finance • 02/12/2020 à 15:22









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère baisse mercredi matin après la publication de données relatives au marché du travail moins bonnes que prévu et la série de records inscrits la veille. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains abandonnent en moyenne 0,4%, annonçant un début de séance prudent. A en croire la dernière enquête du cabinet ADP, le secteur privé des Etats-Unis a créé 307.000 emplois en novembre, un chiffre nettement inférieur aux attentes des analystes, qui prévoyaient plutôt autour de 420.000 créations de postes le mois dernier. Ce chiffre s'inscrit par ailleurs en net repli par rapport aux 404.000 créations du mois d'octobre, un chiffre toutefois révisé d'une estimation initiale de 365.000. Mardi, le S&P 500 et le Nasdaq avaient tous deux établi de nouveaux plus hauts historiques, aussi bien en séance qu'à la clôture, portés par la chute du dollar et la vigueur des compartiments financier et technologique. Depuis le début de l'année, le S&P affiche un gain de plus de 13%, tandis que le Nasdaq s'envole de 37%. Les investisseurs pourraient être tentés de se montrer un peu plus prudents face à ces niveaux de valorisation jugés élevés. Le ratio 'capitalisation actions américaines/PIB des Etats-Unis' dépasse désormais pour la première fois de l'histoire le seuil des 180% et la capitalisation mondiale flirte avec les 100.000 milliards de dollars, soit 125% du PIB mondial, contre moins de 100% lors du précédent zénith de l'automne 2007. Certains analystes jugent toutefois que la valorisation des marchés d'actions reste attractive, surtout par rapport aux obligations et compte tenu des perspectives de normalisation de l'économie qui se profilent avec l'arrivée des prochains vaccins. 'Nous recommandons par conséquent aux investisseurs de rester exposés au prochain épisode haussier des Bourses, mais de diversifier leur positionnement', indique Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS.

