Wall Street: un léger rebond attendu en début de séance

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait légèrement rebondir mercredi à l'ouverture après ses pertes de la veille, rassurée par un recul des rendements obligataires qui devrait aider les actions à reprendre quelques couleurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent en moyenne de 0,1%, annonçant un début de séance en modeste progression.



Les marchés américains avaient fini dans le rouge mardi, affectés par le repli des valeurs bancaires suite à l'avertissement de Fitch concernant la santé financière de plusieurs établissements régionaux.



Alors que les craintes entourant le fardeau de la dette avaient provoqué une tension sur les emprunts d'Etat la semaine dernière, la détente observée aujourd'hui sur le compartiment obligataire devrait soutenir les actions.



A 4,02%, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule en direction du seuil très surveillé de 4%.



Les prises de risques devraient toutefois rester limitées à la veille de la publication par le Département américain du Travail du rapport mensuel sur les prix à la consommation, qui pourraient avoir bien résisté en juillet.



Comme d'habitude, les investisseurs tenteront d'y déceler le point d'inflexion tant attendu dans le resserrement des politiques monétaires alors que les signes de ralentissement de l'inflation se multiplient.



Une série de données en provenance des Etats-Unis est récemment venue suggérer que l'inflation pourrait bientôt se rapprocher de l'objectif de 2% établie par la Réserve fédérale sans qu'une récession soit nécessaire.



Sur le marché de l'énergie, les cours du pétrole repartent à la hausse en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge actuellement 2% à 83,7 dollars.





