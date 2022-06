Wall Street: un léger rebond après la correction information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 15:14

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait rebondir mardi matin après sa lourde chute de la veille, qui est venue clore un passage difficile déclenché par la brusque remontée des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,8%, annonçant un modeste redressement à l'ouverture.



Angoissé par l'idée d'une éventuelle retombée en récession de l'économie américaine, le Dow Jones avait lâché 2,8% hier soir, tandis que le Nasdaq Composite décrochait de 4,7%.



Le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - est désormais retombé de plus de 20% depuis ses récents plus hauts atteints en mars, un recul qui le fait entrer techniquement dans une phase de 'marché baissier'.



Le mouvement de correction des marchés d'actions américains est dû en grande partie à la perspective d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed, qui devrait atteindre un nouveau cap cette semaine.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat, dont la brusque remontée depuis le début du mois est à l'origine de la correction sur les actions, se tassent légèrement ce matin.



Le dix ans américain reflue en direction des 3,1%, après avoir frôlé les 3,4% hier.



Un motif de soulagement additionnel est arrivé ce matin avec la publication des derniers chiffres de l'inflation, ressortis globalement en ligne avec les attentes, voire un peu meilleurs qu'anticipé.



Selon le Département du Travail, les prix à la production ont augmenté de 0,8% en mai par rapport au mois précédent, conformément au consensus des économistes.



Hors alimentation, énergie et services commerciaux, leur progression s'établit toutefois à 0,5%, un rythme moins bien moins soutenu que prévu.



La volatilité risque néanmoins de rester élevée en attendant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui seront annoncées demain.



La Fed entame aujourd'hui deux jours de débats qui devraient se solder, à en croire les économistes, par un relèvement de 50 points de base du taux de ses 'fed funds' mercredi après-midi.



Selon le dernier sondage 'Fund Manager Survey' réalisé par les équipes de BofA, les investisseurs pourraient ne pas encore être au bout de leurs misères.



'Le moral de Wall Street est désastreux, mais aucun plancher n'est en vue pour les actions tant que les rendements et l'inflation n'auront pas atteint des plafonds', prévient la banque d'affaires américaine dans son rapport.



'Or pour que cette dernière condition s'accomplisse, il va falloir des hausses massives de taux de la part de la Fed en juin et juillet', prévient BofA.