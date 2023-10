Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: un léger mieux avant la saison des résultats information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 17:38









(CercleFinance.com) - Wall Street entame lundi sur une note favorable une semaine qui doit marquer le véritable coup d'envoi de la saison des résultats, portée par l'espoir de bonnes surprises éventuelles.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge 1,1% à 34.058,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 1,1% à 13.549,1 points.



Après les banques américaines en hors d'oeuvre vendredi dernier, la saison des résultats va entrer dans le dur ces prochains jours et monopoliser l'attention des investisseurs.



Les plus optimistes espèrent que des bénéfices meilleurs que prévu viendront relancer des indices new-yorkais qui ont tendance à stagner depuis le début de l'été.



Dans l'ensemble, les résultats des sociétés qui composent le S&P 500 devraient avoir rebondi de 0,4% au troisième trimestre, selon des données compilées de FactSet.



Il s'agirait du premier trimestre de hausse des bénéfices après trois consécutives de contraction des résultats.



Mais les récents événements survenus au Proche-Orient risquent de rendre la saison des résultats imprévisible, voire lourde de menaces, sur fond de renchérissement des cours pétroliers.



Ces publications seront également intéressantes afin de déterminer l'impact sur les performances des entreprises du ralentissement de la consommation, de la remontée des taux d'intérêt et de la vigueur du dollar.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger texan (WTI) consolide de 0,4% à 87,3 dollars après sa brusque remontée de 6% de la semaine passée au sortir d'un week-end marqué par une absence d'escalade a Proche-Orient.



Du côté de l'obligataire, la semaine s'ouvre sur une consolidation avec un gain de quatre points vers 4,70% pour le rendement des Treasuries à dix ans, ce qui efface les gains de vendredi.





