Wall Street : un florilège de nouveaux records à l'ouverture

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent globalement en hausse ce vendredi, soutenus par la publication de statistiques meilleures que prévu et par des résultats d'entreprise eux aussi supérieures aux attentes. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,5% à 34.189,2 points, après avoir établi un nouveau plus haut historique à 34.256,8 points, tandis que le S&P 500 s'adjuge 0,5% à 4179,5 points suite à l'inscription d'un nouveau record à 4187,1 points. Le Nasdaq demeure cependant quelque peu en retrait, stable autour de 14.034,4 points. De bons résultats, notamment de la part de la banque d'affaires Morgan Stanley, contribuent à entretenir la trajectoire haussière des derniers jours. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite avaient tous établi de nouveaux records hier soir à la faveur de statistiques d'activité ressorties bien au-dessus des attentes Morgan Stanley peine néanmoins à décoller (-0,3%) ce matin après avoir fait état d'un bénéfice net plus que doublé au titre du premier trimestre, grâce à l'acquisition d'Eaton Vance qui a porté sa gestion d'investissement et à des flux record dans la gestion de fortune. Cette actualité favorable du côté des entreprises est toutefois reléguée au second plan par des indicateurs qui crèvent le plafond. Les investisseurs semblent avoir particulièrement apprécié l'annonce, ce matin, d'un bond de 19,4% des mises en chantier de logements en mars, un niveau très supérieur au consensus. Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, a quant à lui augmenté de 2,7%, confirmant là encore l'orientation favorable du marché de l'immobilier. Plus décevant, l'indice de confiance des ménages compilé par l'Université du Michigan est ressorti à 86,5 en avril, après 84,9 en mars et 89 attendu par les économistes, mais les investisseurs semblent vouloir surtout retenir l'orientation favorable de la statistique. Sur le compartiment obligataire, le rendement des T-Bonds remonte légèrement autour de 1,57% contre 1,54% au plus bas la veille, et le dollar demeure faible face à l'euro, vers 1,1980. L'or se refait une santé en progressant de 0,8% à 1.780,9 dollars l'once. La séance pourrait se faire plus volatile en cette fin de journée en raison de l'échéance de toute une série de contrats à terme et d'options sur indices et actions, une conjonction connue sous le terme de séance des trois sorcières'.

