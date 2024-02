Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: un état léthargique après un week-end prolongé information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 15:12









(CercleFinance.com) - Après un week-end de trois jours, la Bourse de New York est attendue en légère baisse mardi matin en l'absence d'éléments nouveaux susceptibles d'entretenir le mouvement haussier à l'oeuvre depuis le début de l'année.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais abandonnent entre 0,3% et 0,4%, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.



Le S&P 500 avait mis fin, vendredi dernier, à une série de cinq semaines consécutives de hausse, la crainte d'une inflation persistante ayant été ravivée par les chiffres plus élevés que prévu des prix à la production.



Après la déferlante de résultats, de statistiques et de décisions de politique monétaire qui sont venus rythmer le début d'année, la semaine qui débute aujourd'hui s'annonce bien plus calme que les précédentes.



Un premier test interviendra dans la matinée, avec la publication de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, attendu en léger repli sur le mois de janvier.



Les 'minutes' de la Fed, attendues demain, devraient quant à elles confirmer que les membres du FOMC se montrent peu enclins à enclencher le cycle de baisse des taux, que ce soit en mars, voire même au mois de mai.



Mais le principal rendez-vous de la semaine est prévu demain soir, avec la parution des résultats trimestriels du concepteur de puces Nvidia, considéré comme le fer de lance de l'intelligence artificielle (IA).



Après un gain de plus de 46% en Bourse depuis le 1er janvier, le fabricant de puces devra surpasser les attentes déjà très élevés de Wall Street, faute de quoi de lourdes prises de bénéfices pourraient survenir.



Pour l'heure, les investisseurs ont les yeux tournés sur les résultats des distributeurs, dont les performances s'avèrent globalement mitigées.



Walmart est attendu en hausse après avoir fait état de solides résultats trimestriels, relevé ses objectifs annuels et rehaussé le montant de son dividende.



Home Depot a en revanche déçu en faisant part d'une diminution de 14% de son bénéfice au 4ème trimestre, sur la base de ventes en baisse de 2,9% à 34,8 milliards (-3,5% en données comparables).



Au rayon des fusions-acquisitions (M&A), le géant des services financiers Capital One a annoncé qu'il allait faire l'acquisition des cartes de crédit Discover pour un montant de 35,3 milliards de dollars, entièrement financé par actions.





