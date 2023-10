Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: un emploi dynamique a dopé la séance information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 07:35









(CercleFinance.com) - Une lecture positive du rapport sur l'emploi américain a finalement prévalu vendredi, soutenant les indices actions : le Dow Jones a grimpé de 0,87% à 33408 points, le S&P500 s'est adjugé 1,18% à 4308 points et le Nasdaq Composite a bondi de 1,6% à 13431 points.



L'économie américaine a généré 336.000 emplois non agricoles le mois dernier, soit plus du double de ce qu'attendait par exemple Jefferies, et les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées de +119.000 au total.



'Le marché du travail américain a étonnamment bien résisté en septembre', constatait Commerzbank. 'La tendance antérieure au ralentissement de la croissance de l'emploi a donc été remise en question et il n'y a toujours aucun signe de récession'.



L'optimisme sur les perspectives économiques l'a emporté sur une vision initiale négative, selon laquelle ces chiffres pouvaient donner à la Fed du grain à moudre pour justifier sa politique monétaire restrictive contre l'inflation.



Dans l'actualité des valeurs, Pioneer Natural a bondi de 10,4% après un article du WSJ, selon lequel ExxonMobil (-1,6%) était en négociation pour le rachat de ce spécialiste du schiste, opération qui pourrait se monter aux environs de 60 milliards de dollars.



Eli Lilly s'est adjugé 4,4%, après l'annonce par le laboratoire pharmaceutique de la présentation de plusieurs études à l'occasion du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) qui se tiendra à Madrid du 20 au 24 octobre.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.