Wall Street : un élan haussier malgré la déception Netflix

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait parvenir à ouvrir la dernière séance de la semaine sur une petite hausse, même si les résultats inférieurs aux attentes de Netflix sont susceptibles d'inciter à la prudence. Une vingtaine de minutes avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,4% à 1%, annonçant un début de séance dans le vert. La tendance favorable s'est renforcée, une heure avant l'ouverture, avec la publication des derniers chiffres de l'immobilier. D'après ces statistiques, les mises en chantier de logements ont bondi de plus de 17% aux Etats-Unis le mois dernier, accréditant le scénario d'une reprise en 'V' du marché du logement après le gel des projet dû à la crise sanitaire. La séance à New York sera également animée, dans le courant de la matinée, par la publication de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan. Quant aux sociétés, la saison des résultats est désormais bien lancée, avec notamment les comptes de BlackRock dévoilés au début de la matinée. Le numéro un mondial de la gestion d'actifs a fait état, au titre du trimestre écoulé, d'un bénéfice net en hausse de 21% à 1,2 milliard de dollars, soit 7,85 dollars par action, un BPA supérieur d'environ un dollar à l'estimation moyenne des analystes. D'autres poids lourds de la cote avaient publié hier après la clôture, dont le géant du streaming Netflix. L'action du groupe californien est attendue en baisse de presque 7% à l'ouverture après l'annonce de performance trimestrielles moins solides que prévu. Le titre pourrait entraîner d'autres sociétés du secteur des hautes technologies et des médias vers le bas. D'un point de vue technique, les analystes de Raymond James estiment que le S&P 500 est condamné à évoluer dans l'immédiat dans une fourchette allant de 2950 à 3250 points. 'Un dépassement de ce seuil validerait un nouvel objectif haussier à 3462 points, tandis que son enfoncement ouvrirait la voie à un retour vers les 2772 points', prévient la société de gestion.

