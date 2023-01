Wall Street: un démarrage terne pour la nouvelle année information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert l'année 2023 sur une note terne en l'absence de catalyseurs ou d'indicateurs économiques majeurs : le Dow Jones a fini juste sous son équilibre à 33136 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché près de 0,8% à 10387 points.



Les places américaines ont ainsi entamé le nouvel exercice dans le rouge après une année 2022 déjà marquée par la plus mauvaise performance du S&P 500 depuis 2008, avec une chute de plus de 19%, sur fond d'envolée de l'inflation et de durcissement monétaire.



'Même si les valorisations peuvent sembler raisonnables, il est sans doute trop tôt pour revenir agressivement sur les marchés actions compte tenu du manque de visibilité, en partie lié à l'instabilité géopolitique', prévenait Gilles Guibout, chez AXA IM.



Le premier indicateur de l'année suggérait d'ailleurs que la conjoncture américaine continuait de se dégrader : l'indice PMI manufacturier de S&P Global pour les Etats-Unis est ressorti en baisse à 46,2 pour décembre, un nouveau plus bas depuis mai 2020.



Alors que l'activité manufacturière en Chine a aussi ralenti selon le PMI local, le cours du pétrole brut léger (WTI) a chuté de 3,8% à 77,2 dollars le baril, entrainant dans son sillage des valeurs de l'énergie comme Chevron (-3,1%) ou ExxonMobil (-3,4%).



Toujours au niveau des valeurs, Tesla a abandonné 12,2%, poursuivant sa dégringolade de l'an dernier, après des livraisons de voitures pour le quatrième trimestre 2022 ressorties en-dessous des prévisions du consensus de marché.



Victoria's Secret a dévissé de 7,8% malgré l'acquisition d'Adore Me, une marque de vêtements intimes distribués par le canal numérique, acquisition qui devrait être relutive sur les bénéfices et les flux de trésorerie du groupe de lingerie en 2023.