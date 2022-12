Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: un début de semaine morose information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a entamé cette dernière semaine avant la trêve des confiseurs dans une relative morosité : le Dow Jones a cédé 0,5% à 32758 points et le Nasdaq Composite a lâché 1,5% à 10546 points ce lundi.



Pour l'instant, Wall Street n'a pas vraiment bénéficié du traditionnel mouvement haussier de fin d'année, cette période calme de l'année permettant pourtant habituellement aux investisseurs de procéder à leurs dernières opérations d'habillage de bilan.



'Les espoirs d'un rally de Noël commencent à s'amenuiser', constate Wells Fargo, pointant des craintes de récession à la suite de la promesse de la Fed de continuer à relever ses taux jusqu'à ce qu'elle soit convaincue d'une inflation maîtrisée.



Dans ce contexte, les opérateurs prendront connaissance cette semaine de la dernière estimation du PIB américain au titre du troisième trimestre, des revenus et dépenses des ménages, ainsi que des indicateurs avancés du Conference Board pour novembre.



Les valeurs énergétiques sont parvenues à tirer leur épingle du jeu, comme Chevron (+0,7%) ou SLB (+0,9%), grâce à la vigueur des cours du pétrole avec un baril de WTI en hausse de 2% à 75,8 dollars sur des espoirs d'atténuation des mesures sanitaires en Chine.



'Le Département de l'Énergie a annoncé vendredi son intention de racheter du pétrole brut pour ses réserves stratégiques, son premier rachat depuis la libération de 180 millions de barils pour lutter contre les prix record du gaz', rappelle en outre Wells Fargo.



En revanche, Meta a encore abandonné 4,1%, alors que la Commission européenne a informé la maison-mère de Facebook de son avis préliminaire selon lequel elle aurait faussé la concurrence sur les marchés des petites annonces en ligne.



Le géant des réseaux sociaux a ainsi vu sa capitalisation fondre de quelque 750 milliards de dollars depuis le début de l'année, et plus largement, les cinq GAFAM ont perdu près de 2.500 milliards de valorisation boursière à ce stade, selon les analystes.





