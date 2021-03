Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un début de semaine dans l'indécision Cercle Finance • 15/03/2021 à 16:52









(CercleFinance.com) - Après ses records de la semaine passée, Wall Street se montre plus indécise ce lundi, alors que les investisseurs se préparent à une semaine chargée. En fin de matinée, le Dow Jones reste stable, autour de 32.773,2 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,3% à 13.364,2 points. Dopé par des statistiques meilleures que prévu - notamment sur le front de l'emploi - le Dow Jones avait terminé à des niveaux inédits vendredi soir après s'être adjugé 4,1% sur la semaine, soit sa meilleure performance hebdomadaire depuis le mois de novembre dernier. Problème, les taux sur le marché obligataire restent élevés ce lundi avec un taux d'intérêt sur la dette américaine à 10 ans qui reflue à peine en-dessous de 1,62%. Les initiatives demeurent par ailleurs limitées en perspective du coup d'envoi du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), qui se réunira à partir de demain à Washington. Toutes ces incertitudes masquent des éléments plus encourageants, comme les dernières projections économiques établies par la banque d'affaires new-yorkais Goldman Sachs. Selon l'établissement financier, la croissance américaine devrait ainsi atteindre 7% cette année, alors que le consensus ne vise pour l'instant qu'un redressement de l'activité de l'ordre de 5,5%. Goldman Sachs dit, par ailleurs, miser sur un nouveau plan de soutien à l'économie, par le biais d'investissements en infrastructures, qui pourrait cette fois dépasser 2.000 milliards de dollars, voire 4.000 milliards en incluant des secteurs comme la santé ou l'éducation. Côté valeurs, Eli Lilly décroche de 8% après avoir présenté des résultats jugés peu concluants relatifs à une étude clinique de phase 2 sur la maladie d'Alzheimer. GE progresse de son côté de 4% à la faveur de commentaires des analystes de BofA, qui louent la structure d'entreprise 'plus simple' adopté par le groupe industriel.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.