Wall Street : un début de séance teinté d'attentisme

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur une note hésitante lundi, dans un marché prudent à la veille du début d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale. Une heure et demie après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 0,5% à 34.274,6 points, tandis que le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, prend 0,3% à 14.105.3 points. La Fed doit entamer demain une réunion de politique monétaire de deux jours, à l'issue de laquelle aucune décision majeure ne devrait être annoncée. 'Les investisseurs ne s'attendent pas à grand-chose cette semaine lors de la réunion de la Fed', préviennent les équipes de Fidelity. 'Tous semblent, à présent, tournés vers Jackson Hole en août ou le comité (FOMC) de septembre pour avoir un début d'indication sur le calendrier du tapering', précise le fonds de pension. La conférence de presse que tiendra son président Jerome Powell dans la foulée sera toutefois très suivie car le marché a le sentiment que la banque centrale pourrait resserrer sa politique très accommodante au vu de la vigueur de l'inflation et de la conjoncture économique. Les investisseurs ont fait preuve, jusqu'à présent, d'une inhabituelle placidité face à la perspective d'une surchauffe inflationniste. Les taux sur le marché obligataire évoluent d'ailleurs très peu ce matin et le taux d'intérêt sur la dette américaine à 10 ans se maintient, à 1,49%, sous le seuil de 1,5%, illustrant la relative sérénité des investisseurs. Avant les annonces de la Fed, l'actualité économique sera chargée avec la publication de nombreux indicateurs économiques, dont les ventes au détail, les prix à la production ou la production industrielle prévus demain. Aucune statistique ne figure au calendrier aujourd'hui. Sur le front des valeurs, Tesla avance de 1,2% en dépit de la réduction de l'objectif de cours de Canaccord, qui ajuste sa valorisation au retard pris par le nouveau système de batterie du groupe.

