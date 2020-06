Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un début de séance sans direction claire Cercle Finance • 30/06/2020 à 16:39









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mardi en début de séance malgré l'annonce d'un indice de confiance du Conference Board nettement supérieur aux attentes. Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 25.562,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,7% à 9943,8 points. L'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board s'est inscrit en hausse à 98,1 ce mois-ci, contre 85,9 en mai, alors que les économistes l'anticipaient en hausse un peu moins marquée vers 91,8. Ce bon chiffre - qui alimente le scénario relativement optimiste d'une reprise en 'V' de l'économie - a néanmoins eu peu d'effets sur les grands indices de Wall Street. Le Dow Jones et le Nasdaq avaient en effet ouvert la séance en ordre dispersé, partagés entre les opérations d'habillages de bilan de fin de trimestre et l'absence d'information rassurante sur le front de la pandémie de coronavirus, qui s'est encore aggravée ces derniers jours. Sur l'ensemble du deuxième trimestre, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - affiche néanmoins une hausse de plus de 18,5%, soit sa meilleure performance trimestrielle depuis 1998. La journée sera par ailleurs ponctuée par deux interventions 'virtuelles' de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, et de Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, devant la Commission bancaire du Sénat. Dans l'attente, le dollar se redresse vivement vers 1,1215 euros, ce qui semble indiquer que les cambistes n'attendent pas d'annonces de mesures de soutien supplémentaires de la part de Jerome Powell.

