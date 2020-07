Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un début de séance plutôt contrasté Cercle Finance • 10/07/2020 à 16:40









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé vendredi matin, le courant acheteur en faveur des valeurs technologiques qui avait porté le Nasdaq à de nouveaux plus hauts hier semblant s'essouffler aujourd'hui. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,2% à 25.764,1 points, tandis que le Nasdaq Composite consolide de 0,4% à 10.508,2 points après ses records de la veille. Les intervenants de marché jugent qu'une certaine prudence s'impose face à la résurgence du Covid-19 et au retour des mesures de confinement dans plusieurs pays, à commencer par les Etats-Unis. Côté américain, l'envolée des infections au coronavirus s'est encore amplifiée cette semaine et le seuil des 60.000 nouveaux cas par jour a désormais été franchi. Les investisseurs semblent néanmoins entrevoir quelques raisons d'espérer. 'Les marchés ont rebondi par rapport à leurs plus bas du jour après que Gilead Sciences eut fait état de résultats positifs dans le cadre d'une étude sur son projet de médicament contre le Covid-19, le Remdesivir', commentent les équipes de Charles Schwab. Gilead s'adjuge effectivement plus de 2% après avoir indiqué que le Remdesivir avait permis une réduction de la mortalité de 62% par rapport au traitement de référence au cours d'une étude dont les résultats doivent encore être confirmés. Autre vedette du jour, Netflix grimpe encore de 1,7% à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours de Goldman Sachs, qui dit s'attendre à de solides résultats de deuxième trimestre. Ce matin, les opérateurs s'étaient fait fait cueillir à froid par des statistiques tendant à indiquer l'existence de pressions déflationnistes. Publiés par le Département du Travail, les prix à la production ont baissé de 0,2% en juin aux Etats-Unis, là où le consensus attendait une hausse de 0,4%. Hors alimentation, énergie et négoce, les prix producteurs affichent toutefois une augmentation de 0,3%, contre une hausse de 0,1% anticipée.

