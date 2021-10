Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un début de quatrième trimestre plus favorable information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait démarrer le quatrième trimestre sur un mouvement haussier vendredi, malgré les inquiétudes qui continuent d'entourer toute une série de dossiers. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant un début de séance dans le vert. Les craintes liées à la remontée de l'inflation, à l'essoufflement de la croissance et au ralentissement de l'activité en Chine indisposent toujours les investisseurs dans l'attente de la prochaine saison des résultats, qui se déclenchera dans moins de deux semaines. Hier, le Dow Jones avait littéralement dévissé de 1,6% pour revenir à son plus bas niveau depuis la fin juin, tandis que le Nasdaq lâchait près de 0,5%. Sur l'ensemble du mois de septembre, le Dow Jones a perdu 4,3% et le Nasdaq 5,3%, tandis que sur l'ensemble du troisième trimestre, les deux indices sont ressortis en baisse de respectivement 1,9% et 0,4%. Bon nombre de stratèges évoquent une situation 'confuse' sur des marchés qui n'avaient plus connu de correction supérieure à 5% depuis quasiment un an. 'On avait sans doute besoin de souffler un peu après un premier semestre époustouflant', rappelle un trader. Par ailleurs, le mois de septembre est traditionnellement défavorable aux actions avec un repli de 0,5% en moyenne pour le S&P 500 depuis 1950, ce qui en fait le pire mois de l'année boursière. Le mois d'octobre, lui, est réputé pour être une période particulièrement volatile sur les marchés. Côté statistiques, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,8% en août par rapport au mois précédent, une hausse à peu près conforme au consensus de marché. Pour leur part, leurs revenus ont progressé de 0,2%, un chiffre là aussi en ligne avec les anticipations des économistes. Les investisseurs doivent maintenant prendre connaissance de l'ISM manufacturier, puis de l'indic de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.

