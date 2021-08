Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un début de mois propice aux achats information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse lundi matin pour la première séance du mois d'août, dans l'attente de nouvelles données concernant l'activité manufacturière de la première économie mondiale. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais prennent entre 0,3% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert. L'indice ISM manufacturier, qui sera publié par l'Institute of Supply Management en tout début de séance, fournira quelques indications intéressantes sur le niveau actuel de l'inflation. De plus en plus d'entreprises se plaignent d'une aggravation de la pression sur les prix et le phénomène pourrait s'être encore accentué au mois de juillet. Les derniers indicateurs en date signalent toutefois que le rythme de croissance se maintient à un haut niveau dans l'industrie manufacturière du pays. L'indice ISM des directeurs d'achats pour le secteur manufacturier est attendu en très légère hausse, à 60,7 en juillet, toujours bien au-dessus de la barre des 50 points qui sépare croissance et contraction de l'activité. Le début de séance sera aussi rythmé par la parution de l'indice équivalent calculé par l'institut IHS Markit. De manière générale, le sentiment de marché semble demeurer positif sur les places boursières mondiales et les analystes rappellent que le début de mois est généralement propice aux achats. Mais avec une saison des résultats qui touche désormais à sa fin, les intervenants pourraient éprouver quelques difficultés à trouver de nouvelles sources d'inspiration. Vendredi, les marchés d'actions américains n'avaient pas réussi à atteindre de nouveaux records, mais le mois de juillet s'était avéré largement favorable. Sur l'ensemble du mois écoulé, le Dow Jones affiche en effet une hausse de 1,2% tandis que le Nasdaq s'est adjugé 1,3%.

