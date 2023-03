Wall Street: un début de mois assez terne information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a entamé le mois de mars sur une note globalement négative, suite à la publication d'indicateurs ayant montré une contraction du secteur manufacturier aux Etats-Unis, mais aussi une tendance à l'accélération des prix.



Ainsi à la clôture mercredi, le Dow Jones a fini tout juste au-dessus de son équilibre à 32662 points, mais le S&P500 a reculé d'environ 0,5% à 3951 points et le Nasdaq Composite a cédé près de 0,7% à 11379 points.



Très attendu dans le contexte d'incertitude économique actuel, l'indice ISM manufacturier est ressorti à 47,7 au mois de février, contre 47,4 en janvier, alors que les économistes l'attendaient en hausse un peu plus forte.



Publié un peu plus tôt, l'indice PMI de S&P Global mesurant l'activité de l'industrie manufacturière est lui ressorti à 47,3 en définitive, contre 47,8 en estimation 'flash' et après 46,9 le mois précédent.



Surtout, le rebond de la composante des prix payés de l'indice ISM donnait à penser que les tensions inflationnistes s'accentuaient toujours, ce qui pourrait favoriser de nouveaux relèvements de taux de la part de la Réserve fédérale.



D'ailleurs, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, puis celui de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ont milité dans la matinée pour une remontée du loyer de l'argent face à des chiffres de l'inflation et de l'emploi jugés préoccupants.



Du côté des valeurs, les opérateurs ont sanctionné les publications trimestrielles de la chaine de magasins de bricolage Lowe's (-5,6%) et du fournisseur de matériel informatique HP Inc (- 2,1%), mais ont salué celle du distributeur à prix réduits Dollar Tree (+1,9%).