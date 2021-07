Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un début de journée sans tendance claire Cercle Finance • 13/07/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mardi au début d'une séance animée par une série de résultats et d'indicateurs économiques, dont une mesure de l'inflation très supérieure aux attentes. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,2% à 34.928,5 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 14.777,1 points. Publié en début de matinée, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,9% en juin en rythme séquentiel, d'après les chiffres du Département du Travail. Sur un an, le taux d'inflation s'établit à 5,4%, marquant une accélération plus forte que prévu. 'La remontée de la demande due à l'assouplissement des mesures de restrictions liées au Covid provoque de sérieux goulets d'étranglement et des hausses de prix dans de nombreux secteurs de l'économie', explique-t-on chez Commerzbank. Ces chiffres au-dessus des attentes semblent surtout avoir remis au gout du jour le mode 'vigilance' concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale. 'Dans de telles circonstances, la réduction des rachats d'actifs ('tapering') de la Fed se rapproche forcément', estime Commerzbank. Malgré cet indicateur, le rendement des bons du Trésor américains à dix ans se détend de 1,5 point vers 1,35%. Juste avant l'ouverture, les investisseurs avaient pris connaissance des résultats trimestriels de JPMorgan Chase, qui a fait état d'un bond de 155% de son bénéfice au 2ème trimestre. La banque américaine signale toutefois un ralentissement des activités de trading et la faiblesse de la demande de prêts à la consommation malgré la reprise économique et le titre cède 1,8%. Goldman Sachs a, lui, dévoilé, un bénéfice net de 5,5 milliards de dollars, presque multiplié par quinze par rapport aux 373 millions de dollars publiés l'an dernier. Mais le produit net des ses activités de marchés a dévissé de 43% d'une année sur l'autre et le titre chute de 1,9% dans les premiers échanges.

