Wall Street : un début de journée sans direction claire

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert sur une note hésitante lundi matin, le marché étant sans direction claire en l'absence de nouveaux éléments d'impulsion après la remontée des dernières semaines. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones - qui avait ouvert dans le rouge - grignote timidement 0,1% à 25.910,7 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,4% à 9982,2 points, lui aussi après une entame de séance en territoire négatif. 'Les marchés avaient déjà pas mal chancelé vendredi, avec des investisseurs qui s'inquiètent de plus en plus de la remontée des nouveaux cas de Covid-19, qui pourrait plomber le redressement de l'activité', explique Wells Fargo. Un nombre record de cas de contaminations a été enregistré en Floride et en Caroline du Nord pendant le week-end, et la pandémie semble désormais repartir en Oklahoma. Un phénomène qui a poussé Apple à fermer fermer plusieurs de ses magasins, notamment en Arizona, où la pandémie rebondit spectaculairement depuis quelques semaines. La valorisation élevée des marchés d'actions fait également redouter l'existence d'une 'bulle' spéculative avant une saison des résultats de deuxième trimestre qui s'annonce pour le moins compliquée. Enfin, le front de l'immobilier n'a pas apporté les bonnes nouvelles escomptées. D'après la National Association of Realtors, ce sont 3,91 millions de ventes de logements anciens qui ont été comptabilisées en nombre annualisé le mois dernier, soit une baisse de 9,7% par rapport au mois d'avril. Les économistes anticipaient une baisse moins marquée de cet indicateur, de l'ordre de -3%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.