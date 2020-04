Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un début de journée en ordre dispersé Cercle Finance • 16/04/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé jeudi, les investisseurs restant prudents malgré l'envolée des inscriptions au chômage qui pourrait plaider pour la mise en place de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 1% à 23.272,9 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote à peine 0,2% à 8412 points. Le Département du Travail a annoncé ce matin plus de 5,2 millions de nouvelles inscriptions aux indemnisations chômage la semaine passée, ce qui laisse supposer un taux de chômage de l'ordre de 20%, susceptible a priori de justifier la mise en oeuvre de davantage d'aides gouvernementales. Car ce sont plus de 22 millions d'américains qui se retrouvent désormais privés d'emploi, contre environ 200.000 mi-février, c'est-à-dire 100 fois plus. Parallèlement, les mises en chantier de logements ont plongé de 22,3% au mois de mars, préfigurant une autre crise en devenir, cette fois du côté du marché de l'immobilier. Ultime déception, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi ce matin à -56,6 sur le mois en cours, contre -12,7 au mois de mars, loin du seuil de zéro marquant la limite entre expansion et contraction de l'activité. Face à cette nouvelle batterie de chiffres désastreux, le président américain Donald Trump vient de tweeter que le 'pic de la pandémie' était passé et qu'il était temps de de redémarrer l'activité. 'Les intervenants de marché examinent la possibilité d'une réouverture de l'économie plus rapide que prévu, alors que le président Trump s'apprêterait à dévoiler de nouvelles directives de distanciation sociale d'ici à la fin de la journée', confirme Wells Fargo Advisors. Parmi les résultats publiés ce matin figurent ceux de Morgan Stanley, ressortis en net repli sur le premier trimestre en raison des premiers effets de l'épidémie de nouveau coronavirus sur l'activité. L'action de la banque d'affaires new-yorkaise cédait 1,2% après cette publication. Le dollar se raffermit quant à lui de 0,3% face à l'euro, vers 1,0890, tandis que le baril de brut léger américain reprend modestement 0,1% à 19,9 dollars.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.