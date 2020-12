Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un début de journée dans l'indécision Cercle Finance • 23/12/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir dans l'indécision mercredi matin après des indicateurs mitigés qui entretiennent le doute sur le redressement en cours de la première économie mondiale. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains évoluent autour de l'équilibre ou en très légère hausse, annonçant une ouverture incertaine. Le début de matinée a été animé par une flopée d'indicateurs économiques divergents de nature à inciter les marchés à la prudence, dont une mesure de la consommation particulièrement décevante. Les investisseurs ont appris avant l'ouverture que les dépenses de consommation des ménages ont reculé de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent, une baisse plus forte que celle attendue en consensus. Leurs revenus se sont contractés de 1,1%, un repli là encore nettement supérieur à celui anticipé par les économistes. Ces données paraissent confirmer le récent ralentissement de la consommation aux Etats-Unis et renforcent le scepticisme grandissant sur la vigueur de la reprise en cours de l'activité. Si ces indicateurs sont susceptibles de tempérer l'enthousiasme des marchés, d'autres suggèrent que l'économie américaine continue, bien au contraire, de résister à la crise sanitaire. Le Département du Travail a ainsi annoncé que les inscriptions aux allocations chômage avaient diminué la semaine dernière aux Etats-Unis, pour s'établir à 803.000, contre 885.000 la semaine précédente. Autre élément encourageant, les commandes de biens durables ont augmenté de 0,9% en novembre en rythme séquentiel, là où les économistes anticipaient une progression moins forte. Signe de l'influence décroissante du président américain, les investisseurs semblent reléguer au second plan les déclarations de Donald Trump, qui menace de ne pas ratifier le plan de relance adopté lundi par les parlementaires de Washington.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.