Wall Street : un début d'année sur la lancée de 2019

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter la première séance de l'année en hausse, les investisseurs misant sur une poursuite en 2020 des facteurs à l'origine des excellentes performances de l'exercice 2020. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,5% à 0,8%, annonçant une ouverture favorable. Les investisseurs devraient continuer de célébrer la confirmation par Donald Trump de la signature officielle à Washington, le 15 janvier prochain, de l'accord commercial de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine. Les marchés américains devraient ainsi continuer sur leur lancée de 2019, où les trois grands indices avaient signé des performances exceptionnelles grâce à la combinaison d'une politique monétaire accommodante de la part de la Fed et d'espoirs sur les questions commerciales. Sur l'ensemble de l'année écoulée, la performance du Nasdaq s'est notamment révélée stratosphérique, avec plus de 35% de hausse. En progressant de 29% l'an dernier, le S&P 500 a - pour sa part - été à deux doigts de réaliser sa meilleure année depuis 1997. 'L'indice peut maintenant se remettre à viser les plus hauts de 3250 points qui avaient été atteints fin décembre', estime un trader. 'A l'inverse, un retour sous la moyenne mobile à 50 jours de 3128 points permettrait d'attirer les acheteurs', précis-t-il. Pour certains professionnels, l'évolution des marchés au cours des premières séances de l'année donne souvent le 'la' de la tendance générale des marchés, que les analystes attendent 'modérément positive' cette année. Les volumes devraient toutefois rester faibles après le Nouvel An et avec seulement deux séances avant le week-end. L'absence de statistiques à l'agenda devrait encore plus limiter le nombre des échanges. Ce matin, le Département américain du Travail a annoncé avoir dénombré 222.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 2.000 par rapport à la semaine précédente. A titre de comparaison, les analystes tablaient pour leur part sur une hausse à 225.000 inscriptions.

