Wall Street: un climat de résignation commence à s'installer information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 15:29

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait prolonger son repli mercredi dans les premiers échanges, après avoir déjà enchaîné quatre séances de baisse, alors que s'installe un climat de résignation face à la menace de plus en plus précise d'une récession.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,2% et 0,4%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Wall Street devrait ainsi poursuivre sur sa lancée baissière après avoir perdu entre 1% et 2% hier sous le coup de prises de bénéfices, les investisseurs ne trouvant plus de catalyseurs pour faire monter les marchés.



Les inquiétudes sur l'impact de l'inflation et du durcissement monétaire opéré par la Réserve fédérale reprennent le dessus, même si les indicateurs économiques résistent jusqu'ici plutôt bien.



Publiée ce matin, la productivité du travail - qui mesure la production horaire par travailleur - a été revue en forte hausse au titre du troisième trimestre, faisant apparaître une hausse de 0,8% à un rythme annualisé.



La croissance de la productivité avait d'abord été estimée à +0,3% par le Département du Commerce.



Bon nombre de stratèges s'attendent malgré tout à ce que la croissance ralentisse dans les prochains mois, avant une entrée en récession prévue au plus tard pour le début de l'année prochaine.



'La perspective d'une récession mondiale marquée pour 2023 croît chaque semaine en probabilité', s'inquiètent les équipes de La Financière de l'Echiquier dans leur dernier point de stratégie.



La tendance ne profite pas de l'officialisation d'un nouveau desserrement des mesures sanitaires en Chine, qui laisse pourtant entrevoir un redressement de l'économie dans les mois à venir.



L'ensemble des marchés boursiers mondiaux est impacté par les craintes de récession, comme l'illustre le repli de l'indice MSCI Monde, qui a reculé de plus de 1,2% hier, tout comme celui des marchés émergents.



Dans ce contexte, les investisseurs privilégient des actifs jugés moins risqués dans la crainte d'une prochaine récession, l'or progressant ainsi de 0,3% à 1788,7 dollars l'once.



Avec les inquiétudes sur la croissance, le yen bénéfice de son statut de valeur refuge et s'apprécie de 0,3% face au dollar.



Le rendement des Treasuries à 10 ans revient lui sous la barre des 3,50%, bénéficiant d'un mouvement de 'fuite vers la qualité' au détriment des actions jugées plus risquées.



Les cours du pétrole accusent eux aussi des pertes, pénalisés par les inquiétudes ayant trait à une éventuelle récession en attendant la parution, plus tard dans la journée, des stocks de brut aux Etats-Unis.



Le contrat - livraison janvier - sur le brut léger américain perd ainsi 0,2% à 74,1 dollar le baril.