Wall Street: un climat de prudence pour débuter la semaine

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en baisse lundi matin, un accès de prudence l'emportant face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en Chine et en attendant les premiers résultats trimestriels des géants de la technologie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent autour de 0,4%, annonçant un début de semaine dans le rouge.



Comme l'illustre le repli de 18% du Nasdaq depuis le début de l'année, les investisseurs ont eu tendance à se détourner des valeurs technologiques ces derniers mois, notamment face à la remontée des taux qui renchérit le coût de leur financement.



Dans ce contexte, les intervenants seront très attentifs, dans les jours qui viennent, à la publication des résultats d'Alphabet, Amazon, Apple ou Microsoft.



'En l'espèce, Wall Street a besoin de se rassurer sur le fait que les fondamentaux au niveau du cloud, des dépenses des entreprises et des consommateurs sont toujours bien présents et que les craintes d'un supposé 'ralentissement' ne sont que des conjectures à ce stade', explique Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Twitter, qui doit également publier ses résultats cette semaine, devrait ouvrir en hausse alors qu'Elon Musk serait sur le point de trouver un accord en vue d'une prise de contrôle de la société.



Les investisseurs s'inquiètent par ailleurs de la dégradation sanitaire en Chine, où les dernières données montrent que le nombre de nouvelles infections quotidiennes à Shanghai demeure 'à un niveau élevé'.



Shanghai a classé toute la ville en zones de gestion fermée, en zones de contrôle restrictif et en zones de prévention afin de contenir la propagation du Covid-19.



Les acteurs de marché redoutent que ces nouvelles mesures de confinement provoquent de grosses 'disruptions' dans le secteur industriel en Occident, ce qui conduit à un lourd repli des cours du pétrole, avec un baril de brut léger américain qui cède actuellement 4,3%.





