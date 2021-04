Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un climat d'optimisme retrouvé Cercle Finance • 16/04/2021 à 15:43









(CercleFinance.com) - Les valeurs américaines ont globalement ouvert en hausse vendredi dans un climat d'optimisme retrouvé concernant la conjoncture économique et face à des résultats de sociétés jugés encourageants. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,5% à 34.221,8 points, tandis que l'indice S&P 500 progresse de 0,2% à 4181,1 points. Le Nasdaq Composite s'inscrit lui en léger recul de 0,1% à 14.016,5 points. De bons résultats, notamment de la part de la banque d'affaires Morgan Stanley, devraient contribuer à prolonger la tendance favorable des derniers jours. Morgan Stanley a fait état ce matin d'un bénéfice net plus que doublé au titre du premier trimestre, grâce à l'acquisition d'Eaton Vance qui a porté sa gestion d'investissement et à des flux record dans la gestion de fortune. La saison des résultats trimestriels est désormais bien lancée, avec de premières annonces qui s'avèrent souvent encourageantes. Cette actualité des entreprises est toutefois reléguée au second plan par des indicateurs qui crèvent le plafond. Les investisseurs semblent avoir particulièrement apprécié l'annonce, ce matin, d'un bond de 19,4% des mises en chantier de logements en mars, un niveau très supérieur au consensus. Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, a quant à lui augmenté de 2,7%, confirmant là encore l'orientation favorable du marché de l'immobilier. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite avaient tous établi de nouveaux records hier soir à la faveur de statistiques d'activité ressorties bien au-dessus des attentes. Dans ce contexte euphorique, les stratèges sont contraints de revoir à la hausse leurs prévisions sur les marchés d'actions américains. Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, explique ainsi avoir relevé à 4400 points son objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500, ce qui correspond à un potentiel haussier de l'ordre de 5,5% par rapport à ses niveaux actuels. 'Avec une réouverture de l'économie qui va s'accélérer dans les mois qui viennent, nous pensons que la progression du marché boursier va se confirmer', pronostique l'analyste. Dans cette optique, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS dit préférer les valeurs cycliques issues des secteurs de la consommation, de l'énergie, de la finance ou de l'industrie. L'analyste affiche par ailleurs sa préférence pour les titres 'value' au détriment des segments de croissance, ainsi que pour les petites et moyennes capitalisations aux dépends des plus grandes.

