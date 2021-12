Wall Street: un brin de soulagement après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 17:20

(CercleFinance.com) - Wall Street monte un peu vendredi, les investisseurs saluant le bond un peu moins marqué que prévu des prix à la consommation aux Etats-Unis au mois de novembre.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,1% à 35.806,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance lui aussi de 0,1% à 15.536,1 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à la consommation avaient grimpé de 6,8% le mois dernier, soit leur plus forte hausse depuis 1982.



En rythme séquentiel, l'indice des prix au détail affiche une hausse de 0,8% en novembre, là où sa progression avait été plus forte en octobre, à +0,9%.



'Quand même, les pressions inflationnistes restent fortes et bien au-dessus du seuil de douleur toléré par la Fed', réagissent les économistes de Commerzbank.



'La Réserve fédérale devrait donc, selon toute vraisemblance, accélérer la normalisation de sa politique monétaire à l'occasion de sa réunion de la semaine prochaine et revoir à la baisse ses rachats d'actifs à un rythme plus marqué que jusqu'alors', ajoute la banque allemande.



Publié en début de séance, l'indice de confiance de l'Université du Michigan est venu lui aussi confirmer l'existence de fortes tensions inflationnistes.



Son indice de confiance - qui mesure le moral des ménages américains - a ainsi progressé à 70,4 ce mois-ci après 67,4 en novembre, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre de 68.



Elément inédit, Richard Curtin, le directeur de l'enquête, explique cette progression par un regain d'optimisme du côté des ménages les plus modestes, qu'il relie à la perspective d'une hausse des salaires l'an prochain sur fond de poussée inflationniste.



Côté valeurs, Oracle s'adjuge plus de 13% après avoir dévoilé un bénéfice net trimestriel en hausse de 4% à 3,4 milliards de dollars et autorisé de nouveaux rachats d'actions.



La chaine de magasins-entrepôts Costco Wholesale prend elle aussi le chemin de la hausse (+5,5%) après avoir publié un bénéfice net en croissance de 13,5% à 1,3 milliard de dollars.



A noter qu'avec un gain hebdomadaire de l'ordre de 3,2% aux niveaux actuels, l'indice S&P 500 est bien parti pour enregistrer sa meilleure semaine boursière de l'année, depuis mi-février.