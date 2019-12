Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un boulevard s'ouvre pour les marchés Cercle Finance • 13/12/2019 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, profitant des résultats des élections législatives britanniques et d'avancées dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent tous de 0,3% en moyenne, annonçant une ouverture en territoire positif. Les marchés saluent notamment la victoire électorale des conservateurs au Royaume-Uni, qui devrait permettra au Premier ministre Boris Johnson de faire adopter son calendrier sur le Brexit. 'L'ampleur de la majorité du camp conservateur a constitué une petite surprise pour les marchés et lève une incertitude qui permet de booster la confiance des investisseurs', expliquent les équipes de Barclays. Autre facteur de soulagement pour les marchés, Washington et Pékin seraient désormais très proches de la conclusion d'un accord commercial dit 'de phase 1'. 'La fin du blocage politique au Royaume-Uni et les progrès apparents faits dans les discussions entre les Etats-Unis et la Chine forment un cocktail détonnant pour le sentiment de marché', estime Barclays. La tendance haussière n'a pas été remise en cause par la publication, avant l'ouverture, des chiffres décevants de la consommation pendant la période de Thanksgiving. Les ventes de détail aux Etats-Unis n'ont augmenté que de 0,2% au mois de novembre, d'après le Département du Commerce, là où les économistes visaient en moyenne une hausse de 0,3%. Pour mémoire, Wall Street avait littéralement explosé à la hausse hier dans un climat d'optimisme sur les questions commerciales et avait inscrit toute une série de nouveaux records en clôture.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.