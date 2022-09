Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: un bon accueil pour les chiffres de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 17:29









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en hausse vendredi, quelques signes de ralentissement sur le marché de l'emploi laissant penser que la Fed pourrait modérer ses hausses de taux durant les mois qui viennent.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1% à 31.974,3 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,2% à 11.931,7 points.



L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en août, une performance qui justifie a posteriori le maintien de la politique monétaire agressive désormais amorcée par la Réserve fédérale.



Toutefois, la hausse modérée des salaires conjuguée à d'autres signes de décélération du marché du travail pourraient encourager la banque centrale à lever le pied dans son cycle de resserrement monétaire.



Le salaire horaire moyen a progressé de 5,2% en rythme annuel, un niveau inchangé par rapport au mois précédent, et le taux de chômage a augmenté de 3,7%.



Jerome Powell, le président de la banque centrale, avait frappé les investisseurs la semaine dernière en laissant entendre que les marchés ne devaient pas s'attendre de sitôt à un revirement de la part de l'institution.



Il avait aussi assuré que les prochaines décisions de la Fed se feraient en fonction de la robustesse des indicateurs économiques devant être publiés d'ici à la prochaine réunion de l'autorité, prévue les 20 et 21 septembre.



Autre signe de l'essoufflement de l'activité aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie ont baissé de 1% au mois de juillet, alors que les économistes tablaient au contraire sur une augmentation de 0,2%.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les investisseurs évaluent désormais à 56% les chances d'une hausse de taux de 75 points de base de la banque centrale américaine lors de sa réunion des 20 et 21 septembre.



Les traders tablaient sur une probabilité de 72% avant la parution du rapport sur l'emploi.



Ces chiffres n'ont toutefois qu'un impact relativement limité sur Wall Street, qui s'achemine vers une troisième semaine consécutive de baisse au vu de la détermination affichée par la Fed dans son combat contre l'inflation.



A ce stade de la semaine, le Dow Jones accuse un repli hebdomadaire de l'ordre de 0,8% tandis que le Nasdaq Composite abandonne 2% sur la semaine.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans reflue vers 2,21% après la parution de ces statistiques, tandis que le dollar repart à la baisse pour revenir à un niveau proche du seuil de parité face à l'euro.





