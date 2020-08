Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un biais légèrement haussier avant l'ISM Cercle Finance • 05/08/2020 à 15:05









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre sa progression mercredi matin, les intervenants de marché attendant la publication du principal indicateur économique du jour, l'indice ISM des services. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains progressent de 0,1% à 0,7%, annonçant un début de séance dans le vert. Avec une saison des résultats qui touche désormais à sa fin, l'attention des investisseurs se recentre vers les statistiques, avec l'idée d'obtenir plus d'informations concernant la vigueur de la reprise en cours. Les investisseurs attendent en particulier la publication, en début de séance, de l'indice ISM des services, qui devrait avoir reflué de 57,1 en juin à 55 au mois de juillet. Les opérateurs suivront également la parution, également prévue en tout début de séance, de l'indice PMI Markit des services définitif pour le mois de juillet. 'On cherchera surtout dans ces données à estimer le coût de la recrudescence de l'épidémie', explique un trader. Certains économistes craignent que la reprise de la pandémie de Covid-19 dans certains Etats américains finissent par transformer des suppressions de postes a priori temporaires en licenciements permanents. Les marchés ne semblent cependant accorder aucun crédit à l'enquête mensuelle sur l'emploi dans le secteur privé publié par ADP, qui a recensé 167.000 créations d'emplois le mois dernier, contre 1,9 million anticipé, soit 11 fois moins que prévu. Les investisseurs préfèrent se concentrer sur les cours de l'or, qui continuent de battre des records absolus au-delà de 2.050 dollars l'once, tandis que l'argent fait toujours preuve de fermeté à presque 27 dollars l'once. A en croire Norman Villamin, le responsable de l'allocation d'actifs chez l'Union Bancaire Privée, les métaux précieux n'en sont qu'au tout début d'un marché haussier de long terme. 'Le début d'un marché baissier du dollar américain, la ruée effrénée vers l'or et l'argent physiques plutôt que financiers, mais aussi les politiques budgétaires et monétaires coordonnées et axées sur la croissance sont autant d'éléments qui devraient servir de catalyseurs tant pour l'or que pour l'argent', assure le stratège.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.